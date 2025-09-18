Abşeronda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb
Hadisə
- 18 sentyabr, 2025
- 10:13
Abşeronda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Saray qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, 1970-ci il təvəllüdlü Ayaz Zərbəliyev hündürlükdən yerə yıxılıb. O, xəstəxanaya çatdırılarkən həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır
