    Abşeronda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb

    Hadisə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 10:13
    Abşeronda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb

    Abşeronda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Saray qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1970-ci il təvəllüdlü Ayaz Zərbəliyev hündürlükdən yerə yıxılıb. O, xəstəxanaya çatdırılarkən həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır

