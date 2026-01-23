Xırdalanda binadan başına yük düşən fəhlə ölüb
Hadisə
- 23 yanvar, 2026
- 10:58
Abşeron rayonunda 65 yaşlı fəhlə binadan başına yük düşməsi nəticəsində ölüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb.
Belə ki, tikinti sahəsində fəhlə işləyən Asif Məmmədovun başına binanın yuxarı hissəsindən yük düşüb və nəticədə aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
