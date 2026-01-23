İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Xırdalanda binadan başına yük düşən fəhlə ölüb

    Hadisə
    • 23 yanvar, 2026
    • 10:58
    Xırdalanda binadan başına yük düşən fəhlə ölüb

    Abşeron rayonunda 65 yaşlı fəhlə binadan başına yük düşməsi nəticəsində ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb.

    Belə ki, tikinti sahəsində fəhlə işləyən Asif Məmmədovun başına binanın yuxarı hissəsindən yük düşüb və nəticədə aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    

