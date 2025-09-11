İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "Zirə" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 13:09
    Zirə yeni transferini açıqlayıb

    "Zirə" yeni futbolçu ilə anlaşıb.  

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.  

    Komanda Enrike Kustodionu heyətinə qatıb. Braziliyalı futbolçu ilə "1+1" illik müqavilə bağlanılıb.

    Qeyd edək ki, 30 yaşlı cinah müdafiəçisi daha əvvəl ölkəsinin "Kuritiba", "Nautiko", "Parana", Portuqaliyanın "Portimonense", "Farense", B-SAD, "Leyşonyş" klublarında çıxış edib.

