"Zirə" yeni transferini açıqlayıb
Futbol
- 11 sentyabr, 2025
- 13:09
"Zirə" yeni futbolçu ilə anlaşıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Komanda Enrike Kustodionu heyətinə qatıb. Braziliyalı futbolçu ilə "1+1" illik müqavilə bağlanılıb.
Qeyd edək ki, 30 yaşlı cinah müdafiəçisi daha əvvəl ölkəsinin "Kuritiba", "Nautiko", "Parana", Portuqaliyanın "Portimonense", "Farense", B-SAD, "Leyşonyş" klublarında çıxış edib.
