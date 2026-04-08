"Zirə"nin futbolçusu Eren Aydın: "Kəpəz"ə vurduğum qol karyeramın ən yaxşısıdır"

İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Zirənin futbolçusu Eren Aydın: Kəpəzə vurduğum qol karyeramın ən yaxşısıdır

    Misli Premyer Liqasının XXIII turunda "Kəpəz"ə vurduğu qol "Zirə"nin futbolçusu Eren Aydının karyerasında ən yaxşıdır.

    Bunu futbolçu "Report"a açıqlamasında deyib.

    "Həmin məqamı çox dəqiq xatırlayıram. Qapını gördüyüm anda vurmaq istədim və top ayağımdan çox "təmiz" çıxdı. Qol olduqdan sonra hiss etdiyim duyğu həqiqətən özəl idi. Bu, karyeramda vurduğum qollar arasında ən yaxşısıdır. Çünki həm sol ayağımla vurmağım, həm də topun getdiyi yer baxımından çox gözəl qol idi".

    Peşəkar Futbol Liqasının "Ayın qolu" layihəsində martın qalibi seçilən türkiyəli hücumçu bu uğurun onun üçün əhəmiyyətini vurğulayıb:

    "Açığı, belə mükafat almaq hər bir oyunçu üçün çox dəyərlidir. Mən meydana çıxanda hər zaman ən yaxşısını etməyə fokuslanıram, lakin bu qolun ayın qolu seçilməsi mənim üçün gözəl sürpriz oldu. Əlbəttə, belə bir qol vuranda diqqət çəkəcəyini bilirdim, amma qalib seçilmək xoşbəxtlikdir".

    Mövsümün qalan hissəsi üçün hədəflərindən danışan futbolçu azarkeşlərə gözəl oyun vəd edib:

    "Hər matça komandaya töhfə vermək üçün çıxıram. Qol vurmaq və ya məhsuldar ötürmə etmək fərq etməz, əsas olan komandaya kömək etməkdir. Amma fürsət tapdıqca belə qollar vurmağa davam etmək istəyirəm. Ümidvaram ki, mövsümün qalan hissəsində də azarkeşlərə gözəl qollar izlədə biləcəyəm".

    Qeyd edək ki, E.Aydın Misli Premyer Liqasının XXIII turunda evdə "Kəpəz"lə matçın 5-ci dəqiqəsində fərqlənmişdi.

    Eren Aydın Kəpəz FK Zirə FK Ayın qolu layihəsi Misli Premyer Liqası Peşəkar Futbol Liqası

    Son xəbərlər

    13:53

    Pezeşkian: Barışıq İranın səyləri sayəsində mümkün olub

    Region
    13:52
    Foto

    "Qarabağ" rəhbərliyi heyətin gücləndirilməsini və infrastruktur layihələrini müzakirə edib

    Futbol
    13:43

    Xəzər dənizində yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:33

    Menyuda olub, sürfədə olmayan çeşid: uşaq bağçalarında qidalanma necədir? - ARAŞDIRMA

    Elm və təhsil
    13:30

    "Zirə"nin futbolçusu Eren Aydın: "Kəpəz"ə vurduğum qol karyeramın ən yaxşısıdır"

    Futbol
    13:26
    Foto

    Ankarada azərbaycanlı rəssamların "Suverenliyimizi qazandıran şanlı zəfər" adlı sərgisi keçirilir

    İncəsənət
    13:25

    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

    Region
    13:22

    Makron və Koşta Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini razılaşmalara riayət etməyə çağırıblar

    Digər ölkələr
    13:17

    Türkiyədə keçiriləcək matçlarda Mirça Luçeskunun xatirəsi anılacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti