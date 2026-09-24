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    "Zirə" minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2026
    • 14:15
    Zirə minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında ilk qələbəsini qazanıb

    "Zirə" minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında ilk qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Seymur Məmmədovun baş məşqçi olduğu komanda G qrupunda Çexiya təmsilçisi "Hanspaulka" ilə üz-üzə gəlib.

    Görüş Azərbaycan komandasının 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qolları İsa Atayev (22) və Samir Həmzəyev (30) rəqib qapısından keçiriblər.

    Qeyd edək ki, "Zirə" ilk görüşündə Bosniya və Herseqovina təmsilçisi "Krayina" ilə heç-heçə etmişdi - 1:1.

    Seymur Məmmədov Zirə MFK Minifutbol üzrə Çempionlar Liqası
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