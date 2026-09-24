"Zirə" minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında ilk qələbəsini qazanıb
Futbol
- 24 sentyabr, 2026
- 14:15
"Zirə" minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında ilk qələbəsini qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Seymur Məmmədovun baş məşqçi olduğu komanda G qrupunda Çexiya təmsilçisi "Hanspaulka" ilə üz-üzə gəlib.
Görüş Azərbaycan komandasının 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qolları İsa Atayev (22) və Samir Həmzəyev (30) rəqib qapısından keçiriblər.
Qeyd edək ki, "Zirə" ilk görüşündə Bosniya və Herseqovina təmsilçisi "Krayina" ilə heç-heçə etmişdi - 1:1.
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