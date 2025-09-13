Zinəddin Zidan Fransa millisinin baş məşqçisi olmaq üçün federasiya ilə razılığa gəlib
Futbol
- 13 sentyabr, 2025
- 10:22
Zinəddin Zidan Fransa millisinin baş məşqçisi olmaq üçün yerli futbol federasiyası ilə prinsipial razılıq əldə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Nacional" nəşri məlumat yayıb.
53 yaşlı mütəxəssis tezliklə futbola qayıdacaq. O, 2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatından sonra işə başlayacaq. Həmin vaxtadək komandaya hazırkı baş məşqçi Didye Deşam rəhbərlik edəcək.
Qeyd edək ki, Zidan 2016-2018 və 2019-2021-ci illər aralığında İspaniya təmsilçisi "Real"da işləyib, komanda ilə iki dəfə La Liqanı, üç dəfə UEFA Çempionlar Liqasını qazanıb.
Son xəbərlər
11:36
Gürcüstan MSK yerli seçkilərlə bağlı daha 4 müşahidə təşkilatını qeydə alıbRegion
11:34
Seyidbəyli kənd sakini: Bundan sonra kəndin adını daim yaşadacağıqDaxili siyasət
11:30
Azərbaycan klubu yeni transferini açıqlayıbKomanda
11:25
Foto
Xocalının Seyidbəyli kəndinə ilk köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
11:12
Bəzi rayonlara leysan yağır, Balakənçay və Talaçaydan sel keçir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:11
Yol polisindən xəbərdarlıq: Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin sükan arxasına keçməsi yolverilməzdirHadisə
11:03
Əhməd əş-Şaraa: Suriya xarici investisiyaların cəlb edilməsində maraqlıdırDigər ölkələr
11:02
"Sumqayıt" ABŞ-dən olan basketbolçunu heyətinə qatıbKomanda
11:02