İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Zinəddin Zidan Fransa millisinin baş məşqçisi olmaq üçün federasiya ilə razılığa gəlib

    Futbol
    • 13 sentyabr, 2025
    • 10:22
    Zinəddin Zidan Fransa millisinin baş məşqçisi olmaq üçün federasiya ilə razılığa gəlib
    Zinəddin Zidan

    Zinəddin Zidan Fransa millisinin baş məşqçisi olmaq üçün yerli futbol federasiyası ilə prinsipial razılıq əldə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Nacional" nəşri məlumat yayıb.

    53 yaşlı mütəxəssis tezliklə futbola qayıdacaq. O, 2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatından sonra işə başlayacaq. Həmin vaxtadək komandaya hazırkı baş məşqçi Didye Deşam rəhbərlik edəcək.

    Qeyd edək ki, Zidan 2016-2018 və 2019-2021-ci illər aralığında İspaniya təmsilçisi "Real"da işləyib, komanda ilə iki dəfə La Liqanı, üç dəfə UEFA Çempionlar Liqasını qazanıb.

    Zinəddin Zidan Fransa millisi yeni baş məşqçi razılıq

    Son xəbərlər

    11:36

    Gürcüstan MSK yerli seçkilərlə bağlı daha 4 müşahidə təşkilatını qeydə alıb

    Region
    11:34

    Seyidbəyli kənd sakini: Bundan sonra kəndin adını daim yaşadacağıq

    Daxili siyasət
    11:30

    Azərbaycan klubu yeni transferini açıqlayıb

    Komanda
    11:25
    Foto

    Xocalının Seyidbəyli kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:12

    Bəzi rayonlara leysan yağır, Balakənçay və Talaçaydan sel keçir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:11

    Yol polisindən xəbərdarlıq: Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin sükan arxasına keçməsi yolverilməzdir

    Hadisə
    11:03

    Əhməd əş-Şaraa: Suriya xarici investisiyaların cəlb edilməsində maraqlıdır

    Digər ölkələr
    11:02

    "Sumqayıt" ABŞ-dən olan basketbolçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    11:02

    Sosial şəbəkələrdə dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti