"Yuventus" və "Barselona"nın sabiq yarımmüdafiəçisi karyerasını bitirib
Futbol
- 30 dekabr, 2025
- 14:29
"Yuventus" (İtaliya) və "Barselona"nın (İspaniya) sabiq yarımmüdafiəçisi Miralem Pyaniç karyerasını bitirib.
"Report" "Tuttosport"a istinadən xəbər verir ki, futbolçu artıq oynamayacağını bildirib.
O, hazırda Dubayda yaşadığını, karyerasını başa vurduğunu və övladının tərbiyəsi ilə məşğul olacağını söyləyib.
Qeyd edək ki, 35 yaşlı futbolçu karyerası ərzində "Mets", "Lion" (hər ikisi Fransa), "Roma", "Yuventus" (hər ikisi İtaliya), "Barselona" (İspaniya), "Beşiktaş" (Türkiyə) və "Şarjah"ın (BƏƏ) şərəfini qoruyub. M.Pyaniç 2008-2024-cü illər ərzində Bosniya və Herseqovina millisinin heyətində meydana çıxdığı 115 oyunda 18 qolla yadda qalıb.
Son xəbərlər
14:33
Azərbaycanda daha 237 dərmanın qiymətləri tənzimlənibBiznes
14:32
Azərbaycanda benzinin qiyməti 5 qəpik artırılıbEnergetika
14:32
Azərbaycanda elektrik enerjisi və təbii qaz üçün sabit tariflər müəyyən edilibEnergetika
14:31
Azərbaycanda dəmir istehsalı müəssisələri üçün təbii qaz tarifləri azaldılıbEnergetika
14:31
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məişət abonentləri üçün elektrik şəbəkəsinə qoşulmaq pulsuz olubEnergetika
14:30
Bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə güzəştlər tətbiq olunub, qiymətlər müəyyənləşdirilibBiznes
14:29
"Yuventus" və "Barselona"nın sabiq yarımmüdafiəçisi karyerasını bitiribFutbol
14:17
Azərbaycan qılıncoynadanı növbəti ilin aprelindən yarışlarda iştirak edə biləcəkFərdi
14:15