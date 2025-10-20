İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Yurgen Klopp vaxtilə "Mançester Yunayted"lə danışıqlar apardığını təsdiqləyib

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2025
    • 15:20
    Yurgen Klopp vaxtilə Mançester Yunaytedlə danışıqlar apardığını təsdiqləyib
    Yurgen Klopp

    İngiltərənin "Liverpul" klubunun sabiq baş məşqçisi Yurgen Klopp 2013-cü ildə "Mançester Yunayted"in təklifini rədd etdiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, xarici KİV-ə danışan mütəxəssis həmin vaxt "qırmızı şeytanlar"ın çalışdırıcısı Ser Aleks Ferqyusonun gedişindən sonra ona təklif gəldiyini bildirib.

    Lakin Klopp həmin vaxt Almaniyada "Borussiya" (Dortmund) klubu ilə müqaviləsinin olduğunu əsas gətirərək, "Mançester Yunayted"ə gəlməyin onun üçün terz olduğunu düşünüb.

    Qeyd edək ki, 58 yaşlı Yurgen Klopp baş məşqçilik karyerasında "Maynts 05", Dortmund və Münhenqladbax "Borussiya"sı (hamısı Almaniya) və "Liverpul" klublarını çalışdırıb.

    Yurgen Klopp "Mançester Yunayted "Liverpul"

    Son xəbərlər

    16:20

    Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Energetika
    16:18

    Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    16:18

    "Barselona" Fransa klubunun futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:13

    Paşinyan Roma Papası ilə Azərbaycanla sülhü müzakirə edib

    Region
    16:08

    Güc strukturları Gümrü merini bələdiyyə binasından çıxarıb - YENİLƏNİB-3

    Region
    16:04

    Qala qəsəbəsində bir nəfər süni göldə batıb

    Hadisə
    16:01

    HƏMAS-ın nümayəndə heyəti Qahirədə Qəzzada atəşkəs üzrə vasitəçilərlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:58

    "Bakcell" bu həftə 1 avtomobil, 7 "iPhone 17" hədiyyə edəcək!

    İKT
    15:55
    Foto

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə dan imtahanı keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti