Yurgen Klopp vaxtilə "Mançester Yunayted"lə danışıqlar apardığını təsdiqləyib
Futbol
- 20 oktyabr, 2025
- 15:20
İngiltərənin "Liverpul" klubunun sabiq baş məşqçisi Yurgen Klopp 2013-cü ildə "Mançester Yunayted"in təklifini rədd etdiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, xarici KİV-ə danışan mütəxəssis həmin vaxt "qırmızı şeytanlar"ın çalışdırıcısı Ser Aleks Ferqyusonun gedişindən sonra ona təklif gəldiyini bildirib.
Lakin Klopp həmin vaxt Almaniyada "Borussiya" (Dortmund) klubu ilə müqaviləsinin olduğunu əsas gətirərək, "Mançester Yunayted"ə gəlməyin onun üçün terz olduğunu düşünüb.
Qeyd edək ki, 58 yaşlı Yurgen Klopp baş məşqçilik karyerasında "Maynts 05", Dortmund və Münhenqladbax "Borussiya"sı (hamısı Almaniya) və "Liverpul" klublarını çalışdırıb.
Son xəbərlər
16:20
Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcəkEnergetika
16:18
Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdırDigər ölkələr
16:18
"Barselona" Fransa klubunun futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
16:13
Paşinyan Roma Papası ilə Azərbaycanla sülhü müzakirə edibRegion
16:08
Güc strukturları Gümrü merini bələdiyyə binasından çıxarıb - YENİLƏNİB-3Region
16:04
Qala qəsəbəsində bir nəfər süni göldə batıbHadisə
16:01
HƏMAS-ın nümayəndə heyəti Qahirədə Qəzzada atəşkəs üzrə vasitəçilərlə görüşəcəkDigər ölkələr
15:58
"Bakcell" bu həftə 1 avtomobil, 7 "iPhone 17" hədiyyə edəcək!İKT
15:55
Foto