İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    "Xankəndi"nin qapıçısı: "Quba" üzərində qələbə bizə xüsusi motivasiya verdi"

    Futbol
    • 15 sentyabr, 2025
    • 12:19
    Xankəndinin qapıçısı: Quba üzərində qələbə bizə xüsusi motivasiya verdi
    Şahin Zəkiyev

    Azərbaycanın II Liqa klubu "Xankəndi"nin II turda "Quba" üzərində qazandığı qələbə kollektivə xüsusi motivasiya verib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında bölgə təmsilçisinin qapıçısı Şahin Zəkiyev deyib.

    O, qələbə seriyasını davam etdirməyə çalışacaqlarını vurğulayıb:

    "Qələbələr bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Çempionata yaxşı start vermişik. İlk turda "Dinamo"nu, ikinci oyunda "Quba"nı 4:0 hesabı ilə məğlub etdik. "Quba" üzərində böyükhesablı qələbə bizə fərqli motivasiya verdi. Çünki rəqib çempionluğa oynayan komandalardandır, yaxşı kollektivləri, məşqçiləri var. Ən önəmli məsələlərdən biri də iki oyundur qol buraxmamağımızdır. Bu, bütün komandanın zəhmətinin nəticəsidir. Müdafiəçilərimiz hər iki turda gözəl performans göstəriblər. Əsas məqsədimiz birlikdə mübarizə aparıb, qələbə seriyasını davam etdirməkdir".

    Qeyd edək ki, II turdan sonra "Xankəndi" 6 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb.

    "Xankəndi" klubu Azərbaycan II Liqası "Quba" futbol klubu Tur turnir cədvəli

    Son xəbərlər

    12:29

    Selçuk Bayraktaroğlu Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:28

    "Ordu" heyətini ABŞ-dən olan basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    12:26

    Qırmızı Bazar qəsəbəsində 39 nəfər məskunlaşıb

    Daxili siyasət
    12:21

    20 Somali vətəndaşı Azərbaycanda ali təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    12:19

    "Xankəndi"nin qapıçısı: "Quba" üzərində qələbə bizə xüsusi motivasiya verdi"

    Futbol
    12:16

    XİN: Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik uğrunda mübarizəsində dönüş nöqtəsi oldu

    Xarici siyasət
    12:10

    Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 35 %-dən çox azalıb

    İKT
    12:09

    "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək

    Milli Məclis
    12:09
    Foto

    Azərbaycan ilə Litva arasında antidopinq sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilir

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti