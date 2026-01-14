İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Xankəndi" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 12:49
    Xankəndi komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Azərbaycan II Liqasında çıxış edən "Xankəndi" futbol komandasının yeni baş məşqçisi bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Bölgə təmsilçisi Zaur Hacıyevə tapşırılıb. O, bu postda İbrahim Uzuncanı əvəzləyib.

    UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi lisenziyasına sahib olan mütəxəssis uzun illər "Qəbələ" Futbol Akademiyasında fəaliyyət göstərib, müxtəlif yaş qrupları ilə ölkə çempionatlarında uğurlar qazanıb və U-19 komandası ilə Azərbaycanı UEFA Gənclər Liqasında təmsil edib.

    Qeyd edək ki, Zaur Hacıyev son olaraq "Karvan-Yevlax"da köməkçi məşqçi kimi çalışıb.

    Xankəndi komandası Zaur Hacıyev Baş Məşqçi Təyinatı İbrahim Uzunca

    Son xəbərlər

    13:22

    Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaq

    Region
    13:19

    Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıb

    Region
    13:15

    Nikol Paşinyan: KTMT-yə üzvlük silah bazarına çıxışımıza maneə yaradırdı

    Region
    13:13

    Azərbaycanda Prezident təqaüdü ilə bağlı müraciətlər 6 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:13

    ABŞ səfiri: Sülh prosesinin məntiqi nəticəsi üçün Bakı və İrəvanla iş aparırıq

    Xarici siyasət
    13:13

    Hüseyn Məhəmmədov: "Yeni məşqçi heyəti gəldiyi üçün "Karvan-Yevlax"dan ayrıldım"

    Futbol
    13:06

    Azərbaycan ötən il 1 milyard kVt/saatdan çox elektrik enerjisi ixrac edib

    Energetika
    13:05
    Foto

    Ağdərə şəhərinin Baş planı hazırdır

    Daxili siyasət
    13:03

    Sosial şəbəkədə 150-dən çox profilə müdaxilə edən haker həbs olunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti