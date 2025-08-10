Ukraynalı baş məşqçi Azərbaycan millisi ilə oyunlara U-21 yığmasından futbolçular cəlb edəcək

Ukrayna yığmasının baş məşqçisi Sergey Rebrov dünya çempionatının seçmə oyunları üçün komandaya U-21 millisindən futbolçular cəlb edəcək.
“Report” xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə yerli mətbuata açıqlama verib.
O, gənclərin əsas heyətdə özlərini sübut etməli olduğunu söyləyib:
“Sizi əmin edirəm ki, əsas millidə U-21-dən oyunçular olacaq. İnanıram ki, onlar komandada debüt etməyə hazırdılar“.
Qeyd edək ki, Ukrayna yığması DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan, Fransa və İslandiya ilə üz-üzə gələcək.