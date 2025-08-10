Haqqımızda

Ukraynalı baş məşqçi Azərbaycan millisi ilə oyunlara U-21 yığmasından futbolçular cəlb edəcək

Ukraynalı baş məşqçi Azərbaycan millisi ilə oyunlara U-21 yığmasından futbolçular cəlb edəcək Ukrayna yığmasının baş məşqçisi Sergey Rebrov dünya çempionatının seçmə oyunları üçün komandaya U-21 millisindən futbolçular cəlb edəcək.
Futbol
10 avqust 2025 11:02
Ukraynalı baş məşqçi Azərbaycan millisi ilə oyunlara U-21 yığmasından futbolçular cəlb edəcək

Ukrayna yığmasının baş məşqçisi Sergey Rebrov dünya çempionatının seçmə oyunları üçün komandaya U-21 millisindən futbolçular cəlb edəcək.

“Report” xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə yerli mətbuata açıqlama verib.

O, gənclərin əsas heyətdə özlərini sübut etməli olduğunu söyləyib:

“Sizi əmin edirəm ki, əsas millidə U-21-dən oyunçular olacaq. İnanıram ki, onlar komandada debüt etməyə hazırdılar“.

Qeyd edək ki, Ukrayna yığması DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan, Fransa və İslandiya ilə üz-üzə gələcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi