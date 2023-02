UEFA Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı paylaşım edib

UEFA Türkiyə və Suriyada baş verən zəlzələ ilə bağlı paylaşım edib.

"Report"un məlumatına görə, paylaşımda qurumun və Avropa futbol ictimaiyyətinin Türkiyə və Suriya xalqının, həmçinin hadisədən zərər çəkənlərin yanında olduğu vurğulanıb.

The thoughts of UEFA and the European football community are with the people of Türkiye and Syria, and all those affected by this morning’s devastating earthquake.