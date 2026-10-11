Premyer Liqada VII tura "Şəfa" - "Turan Tovuz" oyunu ilə yekun vurulub
Futbol
- 11 oktyabr, 2026
- 20:34
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Misli Premyer Liqasında VII turun son oyununda "Turan Tovuz" səfərdə "Şəfa" ilə qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "SOCAR Polymer Arena"da baş tutan qarşılaşma Tovuz təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qolu 45+2-ci dəqiqədə Dioqo Balau vurub.
"Turan Tovuz" 14 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində qərarlaşıb. 3 xalı olan "Şəfa" isə onbirincidir.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı (2:0), "Sumqayıt" "Qəbələ"ni (4:1), "Qarabağ" "İmişli"ni (2:0) məğlub edib. "Neftçi" - "Sabah" matçı qolsuz bərabərliklə başa çatıb. "Zirə" - "Şamaxı" duelində isə tərəflər hərəyə bir dəfə fərqləniblər.
Son xəbərlər
05:16
Şimali Koreya iki ballistik raket buraxıbDigər ölkələr
04:57
"Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıbDigər ölkələr
04:16
Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşübRegion
03:50
Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcəkDigər ölkələr
03:15
Kanada ABŞ-yə neft və dizel yanacağının ixracını artırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
02:58
İndoneziyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
02:17
Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi endirilib, onlarla mədənçi ölübDigər ölkələr
01:46
İraqın baş naziri oktyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcəkDigər ölkələr
01:12