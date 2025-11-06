UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun matçları baş tutacaq
- 06 noyabr, 2025
- 11:10
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində bu gün III turun matçları baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, Türkiyənin "Samsunspor" klubu Malta təmsilçisi "Hamrun"la üz-üzə gələcək.
"Maynts 05" evdə "Fiorentina"nı qəbul edəcək.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
6 noyabr
21:45. "Şaxtyor" (Ukrayna) - "Breydablik" (İslandiya)
21:45. "Sparta" (Çexiya) - "Rakuv" (Polşa)
21:45. "Maynts 05" (Almaniya) - "Fiorentina" (İtaliya)
21:45. "Sele" (Sloveniya) - "Legiya" (Polşa)
21:45. KuPS (Finlandiya) - "Slovan" (Slovakiya)
21:45. AEK (Yunanıstan) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya)
21:45. "Samsunspor" (Türkiyə) - "Hamrun" (Malta)
21:45. AEK (Larnaka, Kipr) - "Aberdin" (Şotlandiya)
21:45. "Noa" (Ermənistan) - "Siqma" (Çexiya)
00:00. "Rapid" (Avstriya) - "Universitatya" (Rumıniya)
00:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)
00:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - AZ (Niderland)
00:00. "Rayo Valyekano" (İspaniya) - "Lex" (Polşa)
00:00. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Riyeka" (Xorvatiya)
00:00. "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Yagelloniya" (Polşa)
00:00. "Hakken" (İsveç) - "Strasburq" (Fransa)
00:00. "Lozanna" (İsveçrə) - "Omoniya" (Kipr)
00:00. "Şelbrun" (İrlandiya) - "Drita" (Kosovo)