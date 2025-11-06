İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun matçları baş tutacaq

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:10
    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun matçları baş tutacaq

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində bu gün III turun matçları baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin "Samsunspor" klubu Malta təmsilçisi "Hamrun"la üz-üzə gələcək.

    "Maynts 05" evdə "Fiorentina"nı qəbul edəcək.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi

    III tur

    6 noyabr

    21:45. "Şaxtyor" (Ukrayna) - "Breydablik" (İslandiya)

    21:45. "Sparta" (Çexiya) - "Rakuv" (Polşa)

    21:45. "Maynts 05" (Almaniya) - "Fiorentina" (İtaliya)

    21:45. "Sele" (Sloveniya) - "Legiya" (Polşa)

    21:45. KuPS (Finlandiya) - "Slovan" (Slovakiya)

    21:45. AEK (Yunanıstan) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya)

    21:45. "Samsunspor" (Türkiyə) - "Hamrun" (Malta)

    21:45. AEK (Larnaka, Kipr) - "Aberdin" (Şotlandiya)

    21:45. "Noa" (Ermənistan) - "Siqma" (Çexiya)

    00:00. "Rapid" (Avstriya) - "Universitatya" (Rumıniya)

    00:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)

    00:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - AZ (Niderland)

    00:00. "Rayo Valyekano" (İspaniya) - "Lex" (Polşa)

    00:00. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Riyeka" (Xorvatiya)

    00:00. "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Yagelloniya" (Polşa)

    00:00. "Hakken" (İsveç) - "Strasburq" (Fransa)

    00:00. "Lozanna" (İsveçrə) - "Omoniya" (Kipr)

    00:00. "Şelbrun" (İrlandiya) - "Drita" (Kosovo)

    UEFA Konfrans Liqası "Samsunspor" "Fiorentina" "Maynts 05" III tur

    Son xəbərlər

    12:00

    Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilər

    Maliyyə
    11:59

    Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    11:56

    BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlayıb

    Energetika
    11:56

    Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"

    Biznes
    11:53

    "Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurub

    Futbol
    11:50

    Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər

    Daxili siyasət
    11:48

    Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcək

    Biznes
    11:42

    Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 6 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti