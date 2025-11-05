UEFA Gənclər Liqası: Azərbaycan komandaları növbəti matçlarını keçirəcəklər
Futbol
- 05 noyabr, 2025
- 09:38
"Sabah" və "Qarabağ" klublarının U-19 komandaları UEFA Gənclər Liqasında növbəti matçlarını bu gün keçirəcəklər.
"Report"un məlumatına görə, Ağdam təmsilçisi əsas mərhələsinin IV turunda, Bakıda İngiltərənin "Çelsi" kollektivini qəbul edəcək.
Oyun "Azərsun Arena"da, saat 15:00-da start götürəcək.
"Sabah" isə UEFA Gənclər Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab matçında Fransa təmsilçisi "Nant"ı qəbul edəcək. Bu görüş Əlincə sradionunda, saat 17:00-da başlayacaq. "Bayquşlar" səfərdəki ilk görüşdə rəqibinə 0:5 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
09:59
Baş prokuror: Azad olunmuş ərazilərdə xidməti fəaliyyət üçün bütün zəruri şərait yaradılıbDaxili siyasət
09:58
Gələn il "Qaçqınkom"a subsidiya ayrılmayacaqSosial müdafiə
09:57
Ukrayna səfiri: Azərbaycanla gələcəyə dair aydın baxışımız varXarici siyasət
09:57
BŞTİ məktəbdə qızlar üçün olan sanitar qovşağın qapısının olmaması iddialarına aydınlıq gətiribElm və təhsil
09:55
Kamran Əliyev: Azad olunmuş ərazilərdə həyat sürətlə canlanırDaxili siyasət
09:53
Foto
Azərbaycan millisinin Parisdəki dünya çempionatında medal sayı 3-ə çatıbFərdi
09:50
Foto
Bakıda evakuator aşıb, yola yağ və yanacaq dağılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
09:48
Türkiyədə silah qaçaqmalçılığına qarşı əməliyyatda 135 nəfər saxlanılıbRegion
09:45
Foto