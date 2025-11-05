İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    UEFA Gənclər Liqası: Azərbaycan komandaları növbəti matçlarını keçirəcəklər

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 09:38
    "Sabah" və "Qarabağ" klublarının U-19 komandaları UEFA Gənclər Liqasında növbəti matçlarını bu gün keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, Ağdam təmsilçisi əsas mərhələsinin IV turunda, Bakıda İngiltərənin "Çelsi" kollektivini qəbul edəcək.

    Oyun "Azərsun Arena"da, saat 15:00-da start götürəcək.

    "Sabah" isə UEFA Gənclər Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab matçında Fransa təmsilçisi "Nant"ı qəbul edəcək. Bu görüş Əlincə sradionunda, saat 17:00-da başlayacaq. "Bayquşlar" səfərdəki ilk görüşdə rəqibinə 0:5 hesabı ilə uduzub.

    UEFA Gənclər Liqası Sabah U-19 Qarabağ U-19

