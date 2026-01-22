UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" pley-offun bir addımlığındadır - Şanslar və ehtimallar - ARAŞDIRMA
- 22 yanvar, 2026
- 13:27
"Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqəni böyük ölçüdə təmin edib.
"Report"un məlumatına görə, bu, Azərbaycan təmsilçisinin ötən gün Liqa mərhələsinin VII turunun oyununda Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) komandasını məğlub etməsi sayəsində mümkün olub.
"Köhlən atlar" 7 turdan sonra 10 xalla 18-ci pillədə qərarlaşıb. Azərbaycan çempionunun növbəti mərhələyə yüksəlmək şansı öz əlindədir. Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv VIII turda İngiltərədə keçiriləcək "Liverpul"la qarşılaşmada xal qazansa, digər görüşlərin nəticəsindən asılı olmayaraq, pley-offa vəsiqəni təmin edəcək.
"Qarabağ" "Liverpul"a uduzsa belə, pley-off şansı yüksəkdir. Yalnız 9 kollektivin "köhlən atlar"a çatmaq ehtimalı var. Bunlar 19-cu sıradakı "Marsel" (Fransa, 9 xal), 20-ci yerdəki "Bayer 04" (Almaniya, 9 xal), 21-ci mövqedəki "Monako" (Fransa, 9 xal), 22-ci pillədəki PSV (Niderland, 8 xal), 23-cü olan "Atletik" (8 xal), 24-cü "Olimpiakos" (Yunanıstan, 8 xal), 25-ci "Napoli" (İtaliya, 8 xal), 26-cı "Kopenhagen" (Danimarka, 8 xal) və 27-ci "Brügge"dir (Belçika, 7 xal).
28-ci sıradakı "Budyo Qlimt" (Norveç, 6 xal) və ondan aşağı pillələrdə yer alan digər klubların isə təmsilçimizə çatmaq şansı qalmayıb.
"Qarabağ" sonuncu turda məğlub olarsa, adıçəkilən 9 klubdan üçünün xal itirməsini gözləməlidir. Onlardan ən azı birinin xal itirəcəyi dəqiqdir. Çünki VIII turda "Marsel" Belçikada "Brügge"nin qonağı olacaq.
"Bayer 04" isə "Vilyarreal"ı (İspaniya) qəbul edəcək. 1 xalı olan qonaqlar artıq növbəti mərhələ şansını itirib.
"Monako" İtaliyanın "Yuventus" klubu ilə evdə qarşılaşacaq. "Qoca sinyora" 12 xalla 15-cidir və 1/8 finala vəsiqə uğrunda mübarizə aparır. Çünki Turin təmsilçisi 6–8-ci pillələri bölüşən rəqiblərdən cəmi 1 xal geri qalır. Nəzərə alaq ki, 7-ci pillədə qərarlaşan "Nyukasl" sonuncu turda 6-cı pillədə yer alan PSJ-nin qonağı olacaq. Hazırda hər iki kollektivin hesabında 13 xal var.
PSV-ni də ağır sınaq gözləyir. Eyndhoven təmsilçisi 18 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində olan Almaniyanın "Bavariya" klubunu qəbul edəcək.
"Atletik" isə doğma azarkeşləri önündə Portuqaliyanın "Sportinq" kollektivi ilə üz-üzə gələcək. Lissabon təmsilçisi 13 xalla 10-cudur və onların da ilk "8-lik" şansları mövcuddur.
"Olimpiakos" turnirdəki son iki görüşdən qalib ayrılan Niderlandın "Ayaks" komandasını qəbul edəcək. 6 xalı olan Amsterdam təmsilçisi qalib gələrək ən azı bu rəqibini geridə qoymağa çalışacaq.
"Napoli" VIII turda "Çelsi"ni (8-ci yer) qəbul edəcək. Bu görüş London klubu üçün də olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki 6–13-cü yerləri bölüşən bütün komandaların hesabında 13 xal var. "Zadəganlar"ın ilk "8-lik"də yer alması, demək olar ki, öz əlindədir.
Bakıda "Qarabağ"a məğlub olan "Kopenhagen" əsas raundun son qarşılaşmasında İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın qonağı olacaq. Kataloniyalılar 13 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb və hazırkı ölkə çempionu ilk "8-liy"ə düşməyi hədəfləyir. Belə ki, Hans-Diter Flikin baş məşqçisi olduğu kollektiv 8-ci pillədəki "Çelsi", 7-ci "Nyukasl" və 6-cı PSJ ilə eyni xala malikdir.
Bütün bunları nəzərə alan "Football Meets Data" statistik platforması da "Qarabağ"ın "24-lüy"ə düşmək şansını 99,5 faiz göstərib. Ötən gün qazanılan qələbə sayəsində "köhlən atlar"ın növbəti mərhələyə yüksəlmək şansı 63,40 faiz artıb.
Qeyd edək ki, Liqa mərhələsində VIII turun matçları yanvarın 28-də keçiriləcək.