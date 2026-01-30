UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın pley-off mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Futbol
    • 30 yanvar, 2026
    • 09:52
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağın pley-off mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşir

    Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının 2025/2026 mövsümünün pley-off mərhələsinin püşkü atılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir bu gün, saat 15:00-da UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında təşkil olunacaq.

    Mərasimdə Liqa mərhələsini 22-ci pillədə başa vuran "Qarabağ"ın da pley-offdakı rəqibi müəyyənləşəcək.

    Səpələnməmişlər sırasında yer alan Azərbaycan çempionu PSJ və ya "Nyukasl" komandalarından birinə rəqib olacaq.

    Püşkatmada Liqa mərhələsini 9-cu və 24-cü yerlər arasında başa vuran komandalar iştirak edəcəklər. İlk 8 yeri tutan klublar birbaşa 1/8 finala vəsiqə qazandıqları üçün bu mərhələdən azaddırlar.

    Püşkatmadan öncə 16 komanda iki səbətə bölünüb.

    Səpələnmişlər (9-16-cı yerlər):

    "Real" (İspaniya)

    "İnter" (İtaliya)

    PSJ (Fransa)

    "Nyukasl" (İngiltərə)

    "Yuventus" (İtaliya)

    "Atletiko" (İspaniya)

    "Atalanta" (İtaliya)

    "Bayer 04" (Almaniya)

    Səpələnməmişlər (17-24-cü yerlər):

    "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

    "Olimpiakos" (Yunanıstan)

    "Brügge" (Belçika)

    "Qalatasaray" (Türkiyə)

    "Monako" (Fransa)

    "Qarabağ" (Azərbaycan)

    "Budyo-Qlimt" (Norveç)

    "Benfika" (Portuqaliya)

    Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin oyunları fevralın 17-18-i və 24-25-də keçiriləcək.

    Fevralın 27-də 1/8 final, 1/4 final və yarımfinal mərhələlərinin püşkü atılacaq. 10-11 və 17-18 martda 1/8 final, 7-8 və 14-15 apreldə isə 1/4 final oyunları keçiriləcək. Yarımfinal qarşılaşmaları 28-29 aprel və 5-6 mayda baş tutacaq.

    Mövsümün final matçı mayın 30-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçiriləcək.

