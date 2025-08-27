Haqqımızda

UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün pley-off mərhələsində həlledici matça çıxacaq UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhəlsində bu gün “Qarabağ” cavab matçına çıxacaq.
Futbol
27 avqust 2025 09:01
UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ bu gün pley-off mərhələsində həlledici matça çıxacaq

“Qarabağ” bu gün UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində həlledici matça çıxacaq.

“Report” xəbər verir ki, Ağdam klubu Bakıda Macarıstan təmsilçisi “Ferentsvaroş”u qəbul edəcək.

Tərəflər arasında Macarıstanda baş tutan ilk görüş Azərbaycan çempionunun 3:1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 20:45-də startı veriləcək qarşılaşmanı fransalı FIFA referisi Kleman Tyurpen idarə edəcək.

Qeyd edək ki, iki oyunun nəticəsinə əsasən qalib gələn komanda UEFA Çempionlar Liqasının, məğlub olan isə Avropa Liqasının əsas mərhələsinə qatılacaq.

