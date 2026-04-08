    • 08 aprel, 2026
    • 09:05
    UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcək

    UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində daha iki qarşılaşma baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, ​Parisdə yerli PSJ İngiltərənin "Liverpul" klubunu qəbul edəcək.

    Digər matçda isə İspaniya təmsilçiləri "Barselona" və Madrid "Atletiko"su üz-üzə gələcəklər.

    UEFA Çempionlar Liqası

    1/4 final, ilk oyunlar

    8 aprel

    23:00. PSJ (Fransa) - "Liverpul" (İngiltərə)

    23:00. "Barselona" (İspaniya) - "Atletiko" (İspaniya)

    ​Qeyd edək ki, 1/4 finalın cavab qarşılaşmaları aprelin 14-15-də keçiriləcək. Daha əvvəl "Bavariya" (Almaniya) Madriddə "Real"a 2:1, "Arsenal" (İngiltərə) isə Lissabonda "Sportinq"ə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

    UEFA Çempionlar Liqası PSJ FK Liverpul FK Barselona FK Atletiko FK

