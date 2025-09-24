UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək
- 24 sentyabr, 2025
- 10:26
UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, I turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutacaq.
"Fənərbağça" səfərdə "Dinamo"nun qonağı olacaq. "Betis" evdə "Nottingem Forest"lə üz-üzə gələcək.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
24 sentyabr
20:45. PAOK (Yunanıstan) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)
20:45. "Midtyullann" (Danimarka) - "Şturm" (Avstriya)
23:00. "Dinamo" (Xorvatiya) - "Fənərbağça" (Türkiyə)
23:00. "Betis" (İspaniya) - "Nottingem Forest" (İngiltərə)
23:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Feyenoord" (Niderland)
23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Seltik" (Şotlandiya)
23:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Bazel" (İsveçrə)
23:00. "Nitsa" (Fransa) - "Roma" (İtaliya)
23:00. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Malmö" (İsveç)