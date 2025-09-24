İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:26
    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək

    UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, I turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Fənərbağça" səfərdə "Dinamo"nun qonağı olacaq. "Betis" evdə "Nottingem Forest"lə üz-üzə gələcək.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    24 sentyabr

    20:45. PAOK (Yunanıstan) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)

    20:45. "Midtyullann" (Danimarka) - "Şturm" (Avstriya)

    23:00. "Dinamo" (Xorvatiya) - "Fənərbağça" (Türkiyə)

    23:00. "Betis" (İspaniya) - "Nottingem Forest" (İngiltərə)

    23:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Feyenoord" (Niderland)

    23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Seltik" (Şotlandiya)

    23:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Bazel" (İsveçrə)

    23:00. "Nitsa" (Fransa) - "Roma" (İtaliya)

    23:00. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Malmö" (İsveç)

    UEFA Avropa Liqası Liqa mərhələsi Futbol uefa "Fənərbağça" "Roma" klubu

    Son xəbərlər

    10:40

    İran ABŞ-ni ittiham edib

    Digər ölkələr
    10:34

    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu bu gün ilk oyununa çıxacaq

    Komanda
    10:31

    Rusiyada müdafiə xərclərinin artımı üçün ƏDV-ni 22 %-ə qədər artırmaq istəyirlər

    Biznes
    10:30

    Əli Əsədov: "Statistika Azərbaycanın inkişafını qiymətləndirmək üçün əsas alətdir"

    Maliyyə
    10:29

    Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    10:29

    Avropanın "dron divarı" layihəsi bir il ərzində həyata keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    10:27

    MDB-nin statistika rəsmisi: "Yeni çağırışlar nəzərə alınaraq metodologiya təkmilləşdirilməlidir"

    Biznes
    10:26

    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək

    Futbol
    10:22

    Agentlik: Dənizçi sənədlərinin saxtalaşdırılması hallarına qarşı sərt tədbirlər görüləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti