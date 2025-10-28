Türkiyənin məşhur klubu transfer qadağası ilə üzləşib
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 17:18
Türkiyənin "Sivasspor" klubu transfer qadağası ilə üzləşib.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə FIFA qərar qəbul edib.
I Liqada çıxış edən bölgə təmsilçisi qarşıdakı üç transfer dönəmində heyətinə yeni oyunçu qata bilməyəcək.
Qeyd edək ki, "Sivasspor"da Azərbaycan millisinin formasını geyinmiş Mert Çelik də çıxış edir. Komanda I Liqada 14 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
18:29
HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcəkDigər ölkələr
18:29
Foto
MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
18:23
Foto
Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilibFərdi
18:14
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıbFutbol
18:13
Foto
Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilibDin
18:12
Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilərRegion
18:07
İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənirXarici siyasət
18:06
Foto
"Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunubFutbol
18:03