    Türkiyənin məşhur klubu transfer qadağası ilə üzləşib

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:18
    Türkiyənin məşhur klubu transfer qadağası ilə üzləşib

    Türkiyənin "Sivasspor" klubu transfer qadağası ilə üzləşib.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə FIFA qərar qəbul edib.

    I Liqada çıxış edən bölgə təmsilçisi qarşıdakı üç transfer dönəmində heyətinə yeni oyunçu qata bilməyəcək.

    Qeyd edək ki, "Sivasspor"da Azərbaycan millisinin formasını geyinmiş Mert Çelik də çıxış edir. Komanda I Liqada 14 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    FIFA transfer qadağası Sivasspor klubu

