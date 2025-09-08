Türkiyə millisi 41 ildən sonra altı top fərqi ilə uduzub
Futbol
- 08 sentyabr, 2025
- 09:01
Futbol üzrə Türkiyə millisi 41 ildən sonra ilk dəfə altı top fərqi ilə uduzub.
"Report" xəbər verir ki, sonuncu belə məğlubiyyət DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində, İspaniya yığması ilə matçda yaşanıb - 0:6.
"Ay-ulduzlular" 1984-cü ildə səfərdə İngiltərəyə 0:8, Macarıstana isə 0:6 hesabı ilə yenilib.
Son xəbərlər
09:25
Azərbaycanın daha iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıbDigər
09:19
Bakının Yasamal rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:17
"Mançester Yunayted"in qapıçısı Türkiyə klubuna keçirFutbol
09:14
Nazir müavini: İranda Azərbaycan səfirliyinə hücum səbəbindən 1,8 milyon azərbaycanlı turisti itirdikRegion
09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.09.2025)Maliyyə
09:08
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.09.2025)Maliyyə
09:01
Türkiyə millisi 41 ildən sonra altı top fərqi ilə uduzubFutbol
08:47
Biləsuvarda ehtiyatsızlıqdan baş verən yanğında iki nəfər xəsarət alıbHadisə
08:37