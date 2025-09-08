Türkiyə millisi 41 ildən sonra altı top fərqi ilə uduzub

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 09:01
    Futbol üzrə Türkiyə millisi 41 ildən sonra ilk dəfə altı top fərqi ilə uduzub. 

    "Report" xəbər verir ki, sonuncu belə məğlubiyyət DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində, İspaniya yığması ilə matçda yaşanıb - 0:6.

    "Ay-ulduzlular" 1984-cü ildə səfərdə İngiltərəyə 0:8, Macarıstana isə 0:6 hesabı ilə yenilib.

    Türkiyə - İspaniya oyunu DÇ-2026 seçmə mərhələ

