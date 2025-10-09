Türkiyə klubu baş məşqçisini istefaya göndərib
Futbol
- 09 oktyabr, 2025
- 14:09
Türkiyənin "Kayserispor" klubu baş məşqçisi Markus Qisdolu istefaya göndərib.
"Report" xəbər verir ki, bu haqda klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
56 yaşlı almaniyalı mütəxəssislə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Qeyd edək ki, "Kayserispor" Türkiyə Superliqasında 8 oyundan sonra 5 xalla 16-cı pillədə qərarlaşıb.
