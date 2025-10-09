İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Türkiyə klubu baş məşqçisini istefaya göndərib

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 14:09
    Türkiyə klubu baş məşqçisini istefaya göndərib

    Türkiyənin "Kayserispor" klubu baş məşqçisi Markus Qisdolu istefaya göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu haqda klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    56 yaşlı almaniyalı mütəxəssislə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Qeyd edək ki, "Kayserispor" Türkiyə Superliqasında 8 oyundan sonra 5 xalla 16-cı pillədə qərarlaşıb.

