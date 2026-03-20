İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Türkiyə klublarının bu mövsüm UEFA-dan qazandığı məbləğ açıqlanıb

    Futbol
    • 20 mart, 2026
    • 19:30
    Türkiyə klublarının bu mövsüm UEFA-dan qazandığı məbləğ açıqlanıb

    2025-2026 mövsümündə Türkiyəni UEFA turnirlərində "Qalatasaray", "Fənərbaxça", "Samsunspor", "Beşiktaş" və "Başakşehir" təmsil edib.

    "Report" xəbər verir ki, beş komandanın hamısı 1/4 final matçları öncəsi avrokuboklardan kənarlaşıb.

    Lakin UEFA-nın mükafat pullarının bölüşdürülməsi meyarlarına görə, Türkiyə komandalarına müəyyən vəsait ödəniləcək.

    Belə ki, qurum "Qalatasaray"a 53,53, "Fənərbaxça"ya 19,47, Samsunpora isə 7.89 milyon avro verəcək.

    Azərbaycanda da yetərincə azarkeşi olan Beşiktaş 1,27 milyon, Başakşehir isə 1,27 milyon avro qazanc əldə edib.

    UEFA turnirləri Türkiyə komandaları

