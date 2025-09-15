İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü

    "Turan Tovuz"un futbolçusu Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    • 15 sentyabr, 2025
    • 10:46
    Turan Tovuzun futbolçusu Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    "Turan Tovuz"un futbolçusu Ayxan Hüseynov Misli Premyer Liqasında 100-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı yarımmüdafiəçinin yubiley matçı IV tura təsadüf edib.

    O, "Qəbələ" ilə ev matçının (1:0) gedişində meydana daxil olub.

    Hüseynov bu 100 qarşılaşmada 13 qola imza atıb. Premyer Liqada yalnız bir klubun formasını geyinən futbolçu "Turan Tovuz"da 100 çempionat matçına çıxan ilk oyunçu olub. O, Premyer Liqada 2022/23 mövsümündə debüt edib.

    Qeyd edək ki, Ayxan Azərbaycan çempionatlarında 100 və daha çox oyun keçirən 442-ci futbolçudur. Onun eyni klubda 100-ə çatması isə 206-cı belə yubileydir.

    Peşəkar Futbol Liqası Misli Premyer Liqası Azərbaycan Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    10:55

    Hadrut məscidində eyni vaxtda 210 nəfər ibadət edə biləcək

    Din
    10:55

    Ötən həftə 1333,8 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    10:55

    Pakistan Baş naziri Qətərə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    10:52
    Foto

    Azad olunan ərazilərdə Bilik Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    10:51
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub

    Daxili siyasət
    10:48
    Foto

    İlham Əliyev Xocalı rayonunun Badara kəndində olub

    Daxili siyasət
    10:46

    "Turan Tovuz"un futbolçusu Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:43

    Türkiyə MN: Azərbaycanla bir yumruq kimi qalmağa davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    10:42

    NTD ilk yerli basketbolçu transferini reallaşdırıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti