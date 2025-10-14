İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    "Turan Tovuz" - "Qarabağ" oyununu FIFA referisi idarə edəcək

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2025
    • 11:42
    Turan Tovuz - Qarabağ oyununu FIFA referisi idarə edəcək

    Misli Premyer Liqasının VIII turunda keçiriləcək "Turan Tovuz" - "Qarabağ" oyununu FIFA referisi idarə edəcək.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının saytına istinadən xəbər verir ki, matç Elçin Məsiyevə tapşırılıb.

    Digər FIFA referisi Əliyar Ağayev "Şamaxı" - "Kəpəz" qarşılaşmasında söz sahibi olacaq.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VIII tur

    17 oktyabr

    14:30. "Şamaxı"– "Kəpəz"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Turan Tovuz" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

    "Azərsun Arena"

    18 oktyabr

    14:30. "İmişli" – "Qəbələ"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Elvin Bayramov.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    18:00. "Sumqayıt" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Əliyar Ağayev.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    19 oktyabr

    16:00. "Sabah" – "Zirə"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Emin Əliyev.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    "Bank Respublika Arena"

    18:30. "Neftçi" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Tərlan Talıbzadə, İslam Məmmədov.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Asiman Əzizli.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    "Palms Sports Arena"

