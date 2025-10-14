"Turan Tovuz" - "Qarabağ" oyununu FIFA referisi idarə edəcək
- 14 oktyabr, 2025
- 11:42
Misli Premyer Liqasının VIII turunda keçiriləcək "Turan Tovuz" - "Qarabağ" oyununu FIFA referisi idarə edəcək.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının saytına istinadən xəbər verir ki, matç Elçin Məsiyevə tapşırılıb.
Digər FIFA referisi Əliyar Ağayev "Şamaxı" - "Kəpəz" qarşılaşmasında söz sahibi olacaq.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, VIII tur
17 oktyabr
14:30. "Şamaxı"– "Kəpəz"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Əkbər Əhmədov.
VAR: Rəşad Əhmədov.
AVAR: Zöhrab Abbasov.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Turan Tovuz" – "Qarabağ"
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamranbəy Rəhimov.
VAR: Kamal Umudlu.
AVAR: Vüsal Məmmədov.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.
"Azərsun Arena"
18 oktyabr
14:30. "İmişli" – "Qəbələ"
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Elvin Bayramov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Şirmamed Mamedov.
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
18:00. "Sumqayıt" – "Karvan-Yevlax"
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev.
VAR: Əli Əliyev.
AVAR: Əliyar Ağayev.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
19 oktyabr
16:00. "Sabah" – "Zirə"
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Emin Əliyev.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Eyyub İbrahimov.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.
"Bank Respublika Arena"
18:30. "Neftçi" – "Araz-Naxçıvan"
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Tərlan Talıbzadə, İslam Məmmədov.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Asiman Əzizli.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.
"Palms Sports Arena"