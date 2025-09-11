"Turan Tovuz" portuqaliyalı futbolçu transfer edib
Futbol
- 11 sentyabr, 2025
- 18:00
"Turan Tovuz" son olaraq Sloveniya təmsilçisi "Olimpiya"nın şərəfini qorumuş Xorxe Silvanı transfer edib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, portuqaliyalı futbolçu ilə 2 illik müqavilə imzalanıb.
Vətənində "Sportinq" B, "Leyşoeş" və "Pasuş de Ferreyra" kollektivlərinin formasını geyinmiş 29 yaşlı sağ cinah müdafiəçisi Portuqaliyanın U-18, U-19 və U-20 milli komandalarının üzvü olub.
Xorxe Silva son mövsümdə "Olimpiya"nın heyətində 48 oyun keçirib. O, UEFA Konfrans Liqasında 13, Sloveniya çempionatında 33, Sloveniya Kubokunda isə 2 oyunda meydana çıxıb.
