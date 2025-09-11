İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 18:00
    Turan Tovuz portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    "Turan Tovuz" son olaraq Sloveniya təmsilçisi "Olimpiya"nın şərəfini qorumuş Xorxe Silvanı transfer edib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, portuqaliyalı futbolçu ilə 2 illik müqavilə imzalanıb.

    Vətənində "Sportinq" B, "Leyşoeş" və "Pasuş de Ferreyra" kollektivlərinin formasını geyinmiş 29 yaşlı sağ cinah müdafiəçisi Portuqaliyanın U-18, U-19 və U-20 milli komandalarının üzvü olub.

    Xorxe Silva son mövsümdə "Olimpiya"nın heyətində 48 oyun keçirib. O, UEFA Konfrans Liqasında 13, Sloveniya çempionatında 33, Sloveniya Kubokunda isə 2 oyunda meydana çıxıb.

    "Turan Tovuz" klubu Azərbaycan Premyer Liqası transfer portuqaliyalı futbolçu

