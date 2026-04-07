    Tovuz şəhər stadionunun qazonunda aparılmış yenidənqurma işləri Peşəkar Futbol Liqası (PFL) tərəfindən təftiş olunub.

    Bu barədə "Report"a PFL-dən məlumat verilib.

    Keçirilmiş test qarşılaşmasının uğurlu nəticələri nəzərə alınaraq, "Turan Tovuz" klubunun ev oyunlarının Tovuz şəhər stadionuna qaytarılması qərara alınıb.

    Bu dəyişiklik aprelin 12-də "Sumqayıt" kollektivinə qarşı keçiriləcək qarşılaşmadan etibarən qüvvəyə minəcək.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl qərb təmsilçisi ev oyunlarını Bakıdakı "Azərsun Arena"da ev Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirib.

    17:55

    İsrail İranda 10 dəmir yolu obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    17:51

    Georgi Kondruseviç: "Lənkəran"ın mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilərdir"

    Komanda
    17:41

    Tovuz şəhər stadionunun qazonu yenidənqurmadan sonra təftiş edilib

    Futbol
    17:36

    Sabah Biləsuvarda 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    17:34

    Azərbaycan ETSN üçün Belarusdan 100 ədəd avtomobil texnikası alacaq

    Biznes
    17:33

    ROKETSAN Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə 20 ədəd raket sistemi təhvil verib

    Region
    17:29

    Vens: ABŞ Trampın ultimatum müddəti bitənə qədər İranın infrastrukturuna zərbə endirməyəcək

    Digər ölkələr
    17:28

    Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib

    Futbol
    17:27

    Vens Macarıstanda keçiriləcək parlament seçkilərində Orbanın qələbəsinə əmindir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti