    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 13:16
    Tottenhem Niderland millisinin yarımmüdafiəçisinin transferinə razılıq verib

    İngiltərənin "Tottenhem" klubu "Leyptsiq" (Almaniya) və Niderland millisinin yarımmüdafiəçisi Xavi Simonsun transferinə razılıq verib.

    "Report" "Athletic"ə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı futbolçunun keçidi London komandasına 60 milyon avroya başa gələcək.

    Hotspur təmsilçisi həmçinin futbolçu ilə müqavilə şərtləri barədə razılığa gəlib. O, artıq Londonda tibbi müayinədən keçib. Klub transferi yaxın vaxtlarda elan edəcək.

    Qeyd edək ki, X.Simons ötən mövsüm "Leyptsiq"in heyətində bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 33 matçda 11 qola və 8 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

