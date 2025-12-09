İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    TFF daha 22 hakimin və 27 futbolçunun mərc oynaması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 13:15
    TFF daha 22 hakimin və 27 futbolçunun mərc oynaması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Türkiyə Futbol Federasiyası (TFF) daha 22 hakimin mərc oynaması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, onlardan ikisinin yüksək səviyyəli liqalarda çalışdığı bildirilib.

    Bundan əlavə, TFF-nin İntizam Komitəsi daha 27 oyunçu ilə bağlı eyni səbəbdən araşdırma aparacaq.

    Qeyd edək ki, qurum daha əvvəl yüzlərlə futbolçu və hakimi mərc oyunlarında iştirak səbəbindən cəzalandırıb.

    Türkiyə Futbol Federasiyası mərc oyunları futbolçular hakimlər

