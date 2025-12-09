TFF daha 22 hakimin və 27 futbolçunun mərc oynaması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb
Futbol
- 09 dekabr, 2025
- 13:15
Türkiyə Futbol Federasiyası (TFF) daha 22 hakimin mərc oynaması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, onlardan ikisinin yüksək səviyyəli liqalarda çalışdığı bildirilib.
Bundan əlavə, TFF-nin İntizam Komitəsi daha 27 oyunçu ilə bağlı eyni səbəbdən araşdırma aparacaq.
Qeyd edək ki, qurum daha əvvəl yüzlərlə futbolçu və hakimi mərc oyunlarında iştirak səbəbindən cəzalandırıb.
Son xəbərlər
13:38
İndoneziya Prezidenti sabah Rusiyaya səfər edəcəkRegion
13:36
Tokayev Milli Bankın rəhbərinə inflyasiyanın azaldılması üçün tədbirlər görməyi tapşırıbRegion
13:34
"Azəriqaz"ın baş direktoru Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcəkEnergetika
13:33
Rusiyada "An-22" təyyarəsi qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
13:31
İndoneziyada binada yanğın olub, 17 nəfər ölübDigər ölkələr
13:30
Foto
İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olubXarici siyasət
13:30
Azərbaycan gimnastı: "FaceOFF" turnirində hədəfim bütün növlərdə qələbə qazanmaq idi"Fərdi
13:29
71 yaşlı milyarder Çexiyanın Baş naziri təyin edilibDigər ölkələr
13:26
Foto