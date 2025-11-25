Tanınmış futbolçunun evi qarət edilib
Futbol
- 25 noyabr, 2025
- 18:35
İtaliyanın "Kremonese" klubunda çıxış edən futbolçu Ceymi Vardinin evi qarət olunub.
"Report" "Daily Mail" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, hadisə A Seriyasının XII turunun "Kremonese" - "Roma" oyunu zamanı baş verib.
Mənbənin bildirdiyinə görə, ingiltərəli futbolçuya dəyən ziyan 80.000 funt sterlinqdir. Oğrular saat, zinət əşyaları, pul və digər qiymətli əşyaları götürərək qaçıblar.
Qeyd edək ki, bu mövsümdən "Kremonese" klubunda çıxış edən Vardi 8 matçda 2 qol vurub. 38 yaşlı hücumçu 2012-ci ildən 2025-ci ilə qədər ölkəsinin "Lester Siti" klubunda forma geyinib. O, sabiq komandasının heyətində müxtəlif yarışlarda 500 oyun keçirib və 200 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb.
Son xəbərlər
19:36
ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra da Avropaya silah tədarük edəcəkDigər ölkələr
19:26
Foto
Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:26
UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın "Napoli" ilə oyunu bərpa olunub - YENİLƏNİBFutbol
19:15
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçirilibKomanda
19:15
Foto
SOCAR "Itochu" ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
19:14
ADDA və GIZ EasTnT arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıbElm və təhsil
19:03
Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunubHadisə
19:02
Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilərRegion
19:02