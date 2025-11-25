İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Tanınmış futbolçunun evi qarət edilib

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 18:35
    Tanınmış futbolçunun evi qarət edilib

    İtaliyanın "Kremonese" klubunda çıxış edən futbolçu Ceymi Vardinin evi qarət olunub.

    "Report" "Daily Mail" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, hadisə A Seriyasının XII turunun "Kremonese" - "Roma" oyunu zamanı baş verib.

    Mənbənin bildirdiyinə görə, ingiltərəli futbolçuya dəyən ziyan 80.000 funt sterlinqdir. Oğrular saat, zinət əşyaları, pul və digər qiymətli əşyaları götürərək qaçıblar.

    Qeyd edək ki, bu mövsümdən "Kremonese" klubunda çıxış edən Vardi 8 matçda 2 qol vurub. 38 yaşlı hücumçu 2012-ci ildən 2025-ci ilə qədər ölkəsinin "Lester Siti" klubunda forma geyinib. O, sabiq komandasının heyətində müxtəlif yarışlarda 500 oyun keçirib və 200 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb.

    Futbol Ceymi Vardi qarət oğru İngiltərə

    Son xəbərlər

    19:36

    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra da Avropaya silah tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    19:26
    Foto

    Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:26

    UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın "Napoli" ilə oyunu bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Futbol
    19:15

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçirilib

    Komanda
    19:15
    Foto

    SOCAR "Itochu" ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    19:14

    ADDA və GIZ EasTnT arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:03

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

    Hadisə
    19:02

    Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilər

    Region
    19:02

    Avropa Parlamenti Macarıstanda qanunun aliliyinin pozulması ilə bağlı ikinci aralıq məruzəni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti