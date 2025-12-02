İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 18:15
    Superliqa klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Türkiyənin "Çaykur Rizəspor" futbol komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun sosial şəbəkə hesabı məlumat yayıb.

    Türkiyəli mütəxəssis Recep Uçarla razılıq əldə edilib. Müqavilənin detalları barədə qarşıdakı günlərdə məlumat veriləcək.

    Qeyd edək ki, Recep Uçar son olaraq "Konyaspor" kollektivini çalışdırıb.

