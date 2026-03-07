İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Sumqayıt" turun açılış oyununda "Karvan-Yevlax"la bərabərə qalıb

    "Sumqayıt" turun açılış oyununda "Karvan-Yevlax"la bərabərə qalıb

    Futbol
    • 07 mart, 2026
    • 16:53
    Sumqayıt turun açılış oyununda Karvan-Yevlaxla bərabərə qalıb

    Misli Premyer Liqasında XXIII tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə "Sumqayıt" səfərdə "Karvan - Yevlax"la bərabərə qalıb - 1:1.

    Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matçda qonaqların heyətində Səbuhi Abdullazadə 51-ci dəqiqədə penalti zərbəsi ilə hesabı açıb.

    Yevlax təmsilçisi 90+3-cü dəqiqədə Coy Sleyd Mikelslə bərabərlik qolunu vurub.

    "Sumqayıt" 32 xalla turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində qərarlaşıb. 8 xala malik "Karvan-Yevlax" isə sonuncu - 12-cidir.

    Qeyd edək ki, XXIII tura martın 10-da yekun vurulacaq.

    Sumqayıt FK Misli Premyer Liqası

