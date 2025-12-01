"Sumqayıt"ın legioneri Premyer Liqada yubiley qolunu vurub
Futbol
- 01 dekabr, 2025
- 09:59
"Sumqayıt"ın futbolçusu Aleksandr Ramalinqom Misli Premyer Liqasında 20-ci qolunu vurub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, onun yubileyi XIII tura təsadüf edib.
32 yaşlı fransalı hücumçu "Şamaxı" ilə səfər görüşündə adını tabloya yazdırıb. Ramalinqom "Səbail"də 15, "Sumqayıt"da 5 dəfə fərqlənib. O, 20-ci qoluna 47-ci matçında imza atıb.
Qeyd edək ki, Aleksandr turnirin tarixində ən azı 20 qol vuran 173-cü futbolçudur. O, qol sayında Bəxtiyar Soltanov, Ruslan Musayev, Şamil Əhmədov, Cəfər Əliyev, Məhəmməd Qurbanov, Julius Vobay və Leonid Kalfaya çatıb.
Son xəbərlər
10:15
Bakıda ICAO-nun tədbiri keçiriləcəkİnfrastruktur
10:11
TÜRKPA Beynəlxalq Seçki Müşahidə Missiyası Qırğızıstanda monitorinq keçiribXarici siyasət
10:11
İRİA ABŞ-nin qlobal innovasiya platforması "Plug and Play"lə əməkdaşlığa başlayırİKT
10:07
Foto
İlham Mirzəliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edibEnergetika
10:00
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıbEnergetika
09:59
"Sumqayıt"ın legioneri Premyer Liqada yubiley qolunu vurubFutbol
09:59
Hesablama Palatası Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar aparır - EKSKLÜZİVMaliyyə
09:55
Rəsmi Bakı Rumıniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
09:54