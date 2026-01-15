İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Sumqayıt" Azərbaycan millisinin futbolçusunu transfer edib

    Futbol
    • 15 yanvar, 2026
    • 20:53
    Sumqayıt Azərbaycan millisinin futbolçusunu transfer edib

    "Sumqayıt" Azərbaycan millisinin futbolçusu Emil Mustafayevi transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    O, son olaraq Ukraynada "Polesye" kollektivinin formasını geyinib.

    Emil Mustafayev "Sumqayıt" klubu transfer Azərbaycan millisi

    Son xəbərlər

    21:28

    "Atletiko" və "Ayaks"ın sabiq futbolçusu Premyer Liqada məşqçiliyə başlayıb

    Futbol
    21:28

    Ermənistan və Almaniya TRIPP layihəsinin perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    21:18
    Video

    "Baku TV": Dağıdılan şəhərin ayaqda qalan simvolu - Ağdam İmarət Kompleksi

    Daxili siyasət
    21:12

    KİV: Təbrizdə hərbi vəziyyət elan edilib

    Region
    21:07

    Zelenski: Albaniya bu il PURL proqramına qoşula bilər

    Digər ölkələr
    20:53

    "Sumqayıt" Azərbaycan millisinin futbolçusunu transfer edib

    Futbol
    20:45

    ATƏT-in Baş katibi Ukrayna üzrə danışıqları bərpa etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:25

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Azərreyl" "Gənclər"ə, "Abşeron" isə "Gəncə"yə qalib gəlib

    Komanda
    20:24

    Niderlandda partlayış böyük yanğına səbəb olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti