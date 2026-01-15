"Sumqayıt" Azərbaycan millisinin futbolçusunu transfer edib
Futbol
- 15 yanvar, 2026
- 20:53
"Sumqayıt" Azərbaycan millisinin futbolçusu Emil Mustafayevi transfer edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
O, son olaraq Ukraynada "Polesye" kollektivinin formasını geyinib.
