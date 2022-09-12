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Slovakiya millisinin Azərbaycanla oyun üçün heyəti açıqlanıb

Slovakiya millisinin Azərbaycanla oyun üçün heyəti açıqlanıb UEFA Millətlər Liqasının C Divizionunun V turunda Azərbaycan milli komandasını qəbul edəcək Slovakiya yığmasının heyəti açıqlanıb.
Futbol
12 Sentyabr , 2022 21:36
Slovakiya millisinin Azərbaycanla oyun üçün heyəti açıqlanıb

UEFA Millətlər Liqasının C Divizionunun V turunda Azərbaycan milli komandasını qəbul edəcək Slovakiya yığmasının heyəti açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Frantçesko Kaltsona 27 futbolçuya dəvət göndərib. Onlardan 3-ü qapıçı, 9-u müdafiəçi, 8-i yarımmüdafiəçi, 7-si isə hücumçudur.

Qapıçılar: Martin Dubravka ("Mançester Yunayted", İngiltərə), Marek Rodak ("Fulhem", İngiltərə), Dominik Takaç ("Spartak" Trnava)

Müdafiəçilər: Peter Pekarik, ("Herta", Almaniya), Kristian Vallo ("Visla" Plotsk, Polşa), Matuş Rusnak ("Jilina"), Martin Valyent ("Malyorka", İspaniya), Norbert Gimber ("Salernitana", İtaliya), Milan Şkrinyar ("İnter", İtaliya), Lübomir Şatka ("Lex", Polşa), David Hantsko ("Feyenoord", Niderland), Vernon de Marko Morlakki ("Slovan" Bratislava)

Yarımmüdafiəçilər: Stanislav Lobotka ("Napoli", İtaliya), Yuray Kuçka ("Slovan"), Miroslav Kaçer ("Dunayska Streda"), Laslo Beneş ("Hamburq", Alamniya), Matuş Bero ("Vitess", Niderland), David Dyuriş ("Jilina"), Patrik Qoroşovski ("Genk", Belçika), Kristian Herts ("Qrasshopper", İsveçrə)       

Hücumçular: Erik Yirka ("Viktoriya" Plzen, Çexiya), İvan Şrants, Lukaş Haraslin (hər ikisi "Slaviya" Praqa, Çexiya), Martin Reqali ("Rujomberok"), Robert Bojenik ("Boavişta", Portuqaliya), Samuel Mraz ("Mirandes", İspaniya), Adam Zrelyak ("Varta", Polşa)

Qeyd edək ki, sentyabrın 22-də Trnavadakı Anton Malatinski stadionunda keçiriləcək Slovakiya - Azərbaycan matçı Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.

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Rus versiyası Назван состав сборной Словакии на игру с Азербайджаном

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