İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Siyasət Əsgərov Andorra ilə oyunlar üçün milliyə 23 futbolçu dəvət edib

    Futbol
    • 06 aprel, 2026
    • 14:06
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi aprelin 7-də İspaniyada təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığmanın baş məşqçisi Siyasət Əsgərov 23 oyunçuya dəvət göndərib.

    Komanda dünya çempionatının seçmə mərhələsində Andorra yığması ilə aprelin 14-də səfərdə, 18-də isə evdə qarşılaşacaq.

    Milliyə dəvət olunan futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:

    N. AD/SOYAD KLUB
    1 Aytac Şərifova Yüksekova (Türkiyə)
    2 Nərgiz Əliyeva Giresun Sanayispor (Türkiyə)
    3 Günay İsmayılova Neftçi
    4 Nigar Mirzəliyeva Hamburq (Almaniya)
    5 Jalə Məhsimova Yüksekova (Türkiyə)
    6 Yeliz Açar Beşiktaş (Türkiyə)
    7 Alina Nəhmədova Partizan (Serbiya)
    8 Aysun Muradova Haymana (Türkiyə)
    9 Kamilla Məmmədova Dirçəliş
    10 Nərgiz Hacıyeva Şəfa
    11 Aydan Həsənova Neftçi
    12 Milana Rəhimova Lyuboten (Şimali Makedoniya)
    13 Diana Məmmədova Rubin Kazan (Rusiya)
    14 Röya Əliyeva Neftçi
    15 Sona Rəhimova Neftçi
    16 Fidan Cəfərova Hakkarigücü (Türkiyə)
    17 Manə Mollayeva Neftçi
    18 Vüsalə Seyfəddinova Neftçi
    19 Coşqunə Əliyeva Gaziantep Safir (Türkiyə)
    20 Esra Manya Beşiktaş (Türkiyə)
    21 Peritan Bozdağ Fənərbağça (Türkiyə)
    22 Sevinc Cəfərzadə Yüksekova (Türkiyə)
    23 Kristina Bakarandze Nike Lusso (Gürcüstan)
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Siyasət Əsgərov Nigar Mirzəliyeva Manə Mollayeva Aytac Şərifova

