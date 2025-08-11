Şimali Makedoniya klubunun futbolçusu: "Qarabağ"ı məğlub etməyə çalışacağıq"

"Şkendiya" "Qarabağ"ı məğlub etməyə çalışacaq.
"Report”un məlumatına görə, bunu "Şkendiya"nın (Şimali Makedoniya) futbolçusu Kamer Qaka deyib.
Yarımmüdafiəçi Bakıda "Qarabağ”a qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyununa ciddi hazırlaşdıqlarını söyləyib:
"Bizim üçün çətin oyun olacaq. Təəssüf ki, ilk matçda istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmədik. Əvvəlki qarşılaşmada buraxdığımız səhvləri təkrarlamamağa çalıçacağıq. Bakıda "Qarabağ"a qalib gəlmək istəyirik".
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Şkendiya" qarşılaşması avqustun 12-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:00-da start götürəcək. Səfərdə baş tutan ilk görüşdə "köhlən atlar" rəqibini bir cavabsız qolla üstələyib.