"Səbail"in baş məşqçisi: "Növbəti mövsüm 2 və ya 3 legionerlə çıxış etmək niyyətindəyik"

Futbol
8 avqust 2025 14:32
"Səbail" klubu Azərbaycan I Liqasında 2 və ya 3 legionerlə mübarizə aparmaq niyyətindədir.

Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisinin baş məşqçisi Elvin Məmmədov açıqlama verib.

Mütəxəssis daha çox yerli oyunçulara şans vermək istədiklərini söyləyib:

"Artıq 10 gündür yeni mövsümün hazırlıqlarına başlamışıq. Hər şey qaydasındadır. Heyətimiz yavaş-yavaş komplektləşir. 2-3 futbolçunun yolunu gözləyirik. Onlar da gəldikdən sonra yeni mövsümə tam hazır olacağıq. Həmin futbolçular ön xətt oyunçuları olacaqlar. Yerlilərdən də danışıq apardığımız oyunçular var. Lakin rəsmi olmadığı üçün adlarını açıqlaya bilmirəm. Növbəti mövsümdə maksimum 2 və ya 3 legionerlə çıxış etmək niyyətindəyik".

E.Məmmədov çempionatda ev oyunlarını "ASCO Arena"da keçirəcəklərini söyləyib:

"Matçlarımızı "ASCO Arena"da oynayacağıq. Hazırda məşqləri burada davam ediririk. Mətbuatda yazılanlar o qədər də həqiqəti əks etdirmir. Hər şey qaydasındadır".

Baş məşqçi komandanın Premyer Liqanı tərk etməsindən sonra aşağı yaş qruplarının ləğv olunmasına da toxunub:

"Mən daha əvvəl bu klubun U-19 komandasında da işləmişəm. Oradan 3 nəfəri heyətə cəlb etmişik. Həmin uşaqların hamısının qalmasını istəyərdik. Onlar bizim gələcəyimiz idi. Amma olmadı. Hər biri yeni klublarda çıxış edəcəklər, anlaşdıqları komandalar da var. Ümid edirəm ki, yenidən Premyer Liqaya qayıdacağıq və həmin gəncləri heyətə cəlb edəcəyik".

Qeyd edək ki, I Liqanın reqlamentinə əsasən, komandalara matçlarda ən çox üç legionerin xidmətindən istifadə etməyə icazə verilir. Klublar mövsüm ərzində heyətlərinə 7 əcnəbi futbolçu cəlb edə bilərlər. I Liqada yeni mövsüm sentyabrın 11-də başlayacaq.

