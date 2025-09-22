İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    "Səbail" heyətini malili futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2025
    • 14:23
    Səbail heyətini malili futbolçu ilə gücləndirib

    I Liqa təmsilçisi "Səbail" heyətini əcnəbi futbolçu ilə gücləndirib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, "dənizçilər" son olaraq Portuqaliyanın "Vilaverdense" klubunda çıxış etmiş Momo Sacko ilə 1 illik müqavilə imzalayıb.

    Qeyd edək ki, 23 yaşlı malili yarımmüdafiəçi 5 nömrəli forma altında çıxış edəcək.

    I Liqa Azərbaycan futbolu "Səbail" klubu

    Son xəbərlər

    15:46

    Azərbaycan IFC ilə yeni əməkdaşlıq sazişi imzalayıb

    Biznes
    15:45

    Roland Prays: "Dünya Bankı və Aİ 2026-cı ildə Orta Dəhlizi inkişaf etdirəcək"

    İnfrastruktur
    15:44

    Azərbaycanda "Yaşıl Enerji Sənaye Parkı" yaradılacaq

    Sənaye
    15:43

    KOBİA: KOB-ların rəqəmsal və "yaşıl keçid"inə dəstək artırılır

    Biznes
    15:36

    "Bank Avrasiya"nın Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılacaq

    Maliyyə
    15:33
    Rəy

    Fələstinin tanınması – Yaxın Şərq düyününü vuranlar onu açmağa başlayıb - ŞƏRH

    Region
    15:32

    Ceyms Jan: "Azərbaycan üçün yeni qlobal investisiya strategiyalarının hazırlanması zəruridir"

    Biznes
    15:22

    AZPROMO: Bu ildən ixracatçılara əlavə dəstək mexanizmləri təqdim olunacaq

    Biznes
    15:20

    Avropa İttifaqı Azərbaycana dəstəyini gücləndirir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti