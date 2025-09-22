"Səbail" heyətini malili futbolçu ilə gücləndirib
Futbol
- 22 sentyabr, 2025
- 14:23
I Liqa təmsilçisi "Səbail" heyətini əcnəbi futbolçu ilə gücləndirib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, "dənizçilər" son olaraq Portuqaliyanın "Vilaverdense" klubunda çıxış etmiş Momo Sacko ilə 1 illik müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, 23 yaşlı malili yarımmüdafiəçi 5 nömrəli forma altında çıxış edəcək.
