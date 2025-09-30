İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    "Səbail" heyətini legioner futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 30 sentyabr, 2025
    • 16:11
    "Səbail" klubu heyətini legioner futbolçu ilə gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə I Liqa təmsilçisi məlumat yayıb.

    "Dənizçilər" son olaraq Mərakeşin "Raja Beni Mellal" komandasında çıxış etmiş 25 yaşlı braziliyalı yarımmüdafiəçi Paulo Rikardo (Paulinyo) ilə 1 illik müqavilə imzalayıb.

    "Səbail" klubu transfer legioner Müqavilə

