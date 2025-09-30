"Səbail" heyətini legioner futbolçu ilə gücləndirib
Futbol
- 30 sentyabr, 2025
- 16:11
"Səbail" klubu heyətini legioner futbolçu ilə gücləndirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə I Liqa təmsilçisi məlumat yayıb.
"Dənizçilər" son olaraq Mərakeşin "Raja Beni Mellal" komandasında çıxış etmiş 25 yaşlı braziliyalı yarımmüdafiəçi Paulo Rikardo (Paulinyo) ilə 1 illik müqavilə imzalayıb.
16:11