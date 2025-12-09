"Şamaxı"nın futbolçusu Afrika Millətlər Kubokunun oyunları üçün yığmaya çağırılıb
Futbol
- 09 dekabr, 2025
- 18:22
"Şamaxı"nın futbolçusu Alfons Mabula Msanqa Tanzaniya millisinə dəvət alıb.
"Report" xəbər verir ki, Tanzaniya Afrika Millətlər Kubokunun C qrupunda Nigeriya, Uqanda və Tunis yığmaları ilə bir qrupda yer alıb.
Qeyd edək ki, Afrika Millətlər Kuboku dekabrın 21-dən 2026-cı il yanvarın 18-dək Mərakeşdə keçiriləcək.
Son xəbərlər
19:25
Foto
Yasin Söylər: Azərbaycan türk dünyasının inkişafında körpü rolunu oynayırElm və təhsil
19:25
Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunun 1/16 final mərhələsinin ilk oyununda uduzubKomanda
19:14
Qusarda yol qəzası baş verib, 4 nəfər xəsarət alıbDigər
19:05
Aİ Yunanıstanın təkliflərini geri göndəribDigər ölkələr
18:55
IATA: "Apple" "iPhone" üzlüyündən aviaşirkətin bir sərnişindən qazandığından daha çox gəlir əldə edirMaliyyə
18:54
Rusiyada qəzaya uğrayan təyyarədəki bütün heyət üzvləri həlak olub - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
18:50
Premyer Liqanın XIV turunda "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"i məğlub edibFutbol
18:48
"Hitrou" aeroportundakı insidentdə şübhəli bilinən iki nəfərə qarşı ittiham irəli sürülübDigər ölkələr
18:39
Foto