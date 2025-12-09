İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Şamaxı"nın futbolçusu Afrika Millətlər Kubokunun oyunları üçün yığmaya çağırılıb

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 18:22
    Şamaxının futbolçusu Afrika Millətlər Kubokunun oyunları üçün yığmaya çağırılıb

    "Şamaxı"nın futbolçusu Alfons Mabula Msanqa Tanzaniya millisinə dəvət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, Tanzaniya Afrika Millətlər Kubokunun C qrupunda Nigeriya, Uqanda və Tunis yığmaları ilə bir qrupda yer alıb.

    Qeyd edək ki, Afrika Millətlər Kuboku dekabrın 21-dən 2026-cı il yanvarın 18-dək Mərakeşdə keçiriləcək.

