    Şamaxı klubunun futbolçuları mükafatlandırılıb

    "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində avqust və sentyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri olan "Şamaxı" klubunun futbolçuları Dioqo Balau və Andrey Tirkoveanu mükafatlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası (PFL) məlumat yayıb.

    Onlara mükafatları Misli Premyer Liqasının VIII turunun "Şamaxı" – "Kəpəz" görüşündən əvvəl PFL-in texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov təqdim edib.

    Peşəkar Futbol Liqası "Ayın qolu" layihəsi

