"Şamaxı" klubunun futbolçuları mükafatlandırılıb
Futbol
- 17 oktyabr, 2025
- 16:04
"Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində avqust və sentyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri olan "Şamaxı" klubunun futbolçuları Dioqo Balau və Andrey Tirkoveanu mükafatlandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası (PFL) məlumat yayıb.
Onlara mükafatları Misli Premyer Liqasının VIII turunun "Şamaxı" – "Kəpəz" görüşündən əvvəl PFL-in texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov təqdim edib.
Son xəbərlər
16:31
Foto
MOK-da beynəlxalq ekspertlərlə görüş keçirilibFərdi
16:30
Premyer Liqa: "Kəpəz" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıbFutbol
16:27
Hindistan 9 ayda Azərbaycandan 107 min tondan çox neft idxal edibEnergetika
16:24
Rəy
Ermənistanda "beşinci kolon"un keşişləri - cəmiyyətdə yenidən vəftiz olunmaq zərurəti - ŞƏRHAnalitika
16:20
Gürcüstandan Azərbaycana heyvan idxalına məhdudiyyət qoyulacaqSosial müdafiə
16:13
LSE: Azərbaycanda "ağıllı şəhər" layihələrinin uğurunu vətəndaşların iştirakı təmin edibİKT
16:13
İsa Həbibbəyli: Ramiz Mehdiyevin AMEA-da üzvlüyü ilə bağlı məsələyə baxılırHadisə
16:11
Azərbaycan millisi FIFA reytinqində bir pillə irəliləyibFutbol
16:09
Foto