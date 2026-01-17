"Sabah" yoxlama oyununda I Liqa klubunun qapısına 9 qol vurub
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 17:29
Misli Premyer Liqası təmsilçisi "Sabah" yoxlama oyununda I Liqada çıxış edən "Mingəçevir"lə qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da keçirilən matç ev sahiblərinin 9:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
"Bayquşlar"ın heyətində Xəyal Əliyev və Velko Simiç het-trik ediblər. Digər qolları isə Umarali Raxmonaliyev (penaltidən), Kahim Parris və Tellur Mütəllimov bölgə kollektivinin qapısından keçiriblər.
Son xəbərlər
17:49
Avtomobillərdən maqnitofon oğurlayan şəxs saxlanılıbHadisə
17:40
Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 31 fakt müəyyən edilibHadisə
17:40
Ərzurumda mebel müəssisəsində partlayış olub, iki nəfər ölübRegion
17:34
Azərbaycan Belarusdan torf tədarükünü kəskin artırıbBiznes
17:31
Sumqayıtda biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
17:29
"Sabah" yoxlama oyununda I Liqa klubunun qapısına 9 qol vurubFutbol
17:23
ABŞ senatoru: Hazırda Qrenlandiya üçün təhlükəsizlik sahəsində təhdid yoxdurDigər ölkələr
17:12
"Kəpəz"in baş məşqçisi: "Futbolçularımız təlim-məşq toplanışında yaxşı təsir bağışladılar"Futbol
17:07