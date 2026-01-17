İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Sabah" yoxlama oyununda I Liqa klubunun qapısına 9 qol vurub

    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 17:29
    Sabah yoxlama oyununda I Liqa klubunun qapısına 9 qol vurub

    Misli Premyer Liqası təmsilçisi "Sabah" yoxlama oyununda I Liqada çıxış edən "Mingəçevir"lə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da keçirilən matç ev sahiblərinin 9:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    "Bayquşlar"ın heyətində Xəyal Əliyev və Velko Simiç het-trik ediblər. Digər qolları isə Umarali Raxmonaliyev (penaltidən), Kahim Parris və Tellur Mütəllimov bölgə kollektivinin qapısından keçiriblər.

    Futbol Yoxlama oyunu I Liqa "Sabah" klubu "Mingəçevir" klubu Misli Premyer Liqası

