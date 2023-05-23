“Sabah”ın UEFA Konfrans Liqasında daha bir potensial rəqibi müəyyənləşib

“Sabah”ın UEFA Konfrans Liqasında daha bir potensial rəqibi müəyyənləşib

“Sabah”ın və Azərbaycanın UEFA Konfrans Liqasındakı üçüncü təmsilçisinin (“Qəbələ” və ya “Zirə”nin) daha bir potensial rəqibi müəyyənləşib.

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