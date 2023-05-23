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“Sabah”ın UEFA Konfrans Liqasında daha bir potensial rəqibi müəyyənləşib

“Sabah”ın UEFA Konfrans Liqasında daha bir potensial rəqibi müəyyənləşib “Sabah”ın və Azərbaycanın UEFA Konfrans Liqasındakı üçüncü təmsilçisinin (“Qəbələ” və ya “Zirə”nin) daha bir potensial rəqibi müəyyənləşib.
Futbol
23 May , 2023 09:10
“Sabah”ın UEFA Konfrans Liqasında daha bir potensial rəqibi müəyyənləşib

“Sabah”ın və Azərbaycanın UEFA Konfrans Liqasındakı üçüncü komandasının (“Qəbələ” və ya “Zirə”nin) daha bir potensial rəqibi müəyyənləşib.

“Report”un məlumatına görə, səpələnməmişlər siyahısında yer alan Premyer Liqa klublarının II təsnifat mərhələsində mümkün rəqibləri sırasına Xorvatiya təmsilçisi “Osiyek” də qoşulub.

Ölkə çempionatında minimum dördüncülüyü təmin edən “Osiyek” aktivindəki 8.000 reytinq xalı sayəsində səpələnmişlər olan zonaya düşüb. Bununla da Azərbaycan klublarının II raunddakı potensial rəqiblərinin sayı 17-yə çatıb.

UEFA Konfrans Liqası

I təsnifat mərhələsi

Səpələnmişlər:

“Düdelanj” (Lüksemburq)

“Riqa” (Latviya)

“Maribor” (Sloveniya)

“Şkendiya” (Şimali Makedoniya)

“Linfild” (Şimali İrlandiya)

“Vaduts” (Lixtenşteyn)

“Dunayska” (Slovakiya)

“Dandolk” (İrlandiya)

“Alaşkert” (Ermənistan)

“Şkupi” (Şimali Makedoniya)

“Riqa” (Latviya)

“Tobol” (Qazaxıstan)

“B36 Torshavn” (Farer adaları)

“Drita” (Kosovo)

“Qzira Yunayted” (Malta)

“Levadiya” (Estoniya)

“Konnas” (Uels)

“HB Torshavn” (Farer adaları)

“Europa” (Cəbəllütariq)

“Domjale” (Sloveniya)

“Santa-Koloma” (Andorra)

“Proqres” (Lüksemburq)

Səpələnməmişlər:

“Vikinqur” (Reykyavik, İslandiya)

“Sent-Patriks” (İrlandiya)

“Vikinqur” (Farer adaları)

“Derri Siti” (İrlandiya)

“Makedoniya” (Şimali Makedoniya)

“Panevezis” (Litva)

“Honka” (Finlandiya)

“Baltsan” (Malta)

“Zimbru” (Moldova)

“Haka” (Finlandiya)

“Dila” (Gürcüstan)

“Birkirkara” (Malta)

“Qlentoran” (Şimali İrlandiya)

“Heqelmann” (Litva)

“İsloç (Belarus)

“Akureyri” (İslandiya)

“Eqnatia” (Albaniya)

“Penibont” (Uels)

“Xaverforduest Kaunti” (Uels)

“Meqpays” (Cəbəllütariq)

“Kosmos” (San-Marino)

Qeyri-müəyyənlər:

“Dinamo” (Batumi, Gürcüstan)

“İnter Eskaldes” (Andorra)

“Kruzaders” (Şimali İrlandiya)

“Payde” (Estoniya)

“Torpedo” (Kutaisi, Gürcüstan)

II təsnifat mərhələsi

Səpələnmişlər:

“Brügge” (Belçika)

“Gent” (Belçika)

“Makkabi (Təl-Əviv, İsrail)

“Viktoriya” (Çexiya)

“Budo-Qlimt” (Norveç)

“Lex” (Polşa)

“Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail)

“Yurqarden” (İsveç)

APOEL (Nikosiya, Kipr)

“Beşiktaş” (Türkiyə)

“Riyeka” (Xorvatiya)

“Styaua” (Rumıniya)

“Legiya” (Polşa)

“Rusenborq” (Norveç)

“Spartak” (Trnava, Slovakiya)

“KuPS” (Finlandiya)

“Neftçi” (Azərbaycan)

“Osiyek” (Xorvatiya)

Səpələnməmişlər:

“Hammarbü” (İsveç)

“Kalmar” (İsveç)

“Kauno” (Litva)

“Poqon” (Polşa)

“Zalaeqerseq” (Macarıstan)

“Keçkemet” (Macarıstan)

“Boraç” (Bosniya və Herseqovina)

“Sabah” (Azərbaycan)

“Ordabasi” (Qazaxıstan)

“Aktobe” (Qazaxıstan)

“Çelye” (Sloveniya)

“Auda” (Latviya)

Qeyri-müəyyənlər:

“Aris” (Saloniki, Yunanıstan)

“Voyvodina” (Serbiya)

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