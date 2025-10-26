"Sabah"ın U-12 komandası Türkiyədə beynəlxalq turnirin qalibi olub
Futbol
- 26 oktyabr, 2025
- 18:07
"Sabah"ın U-12 komandası Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən "Antalya Friendship Cup" turnirinin qalibi olub.
Bu barədə "Report"a paytaxt klubunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Qrup mərhələsini birinci pillədə başa vuran Məhərrəm Müslümzadənin baş məşqçisi olduğu komanda, yarımfinalda Litvanın "Margiris", finalda isə Rusiyanın "Yunayted Yekaterinburq" komandasını məğlub edib.
Son xəbərlər
19:03
KİV: Misir xilasediciləri Qəzza zolağında girovların cəsədlərinin axtarışına başlayıbDigər ölkələr
18:46
Vensan Abubakar: "Neftçi"yə faydalı olmaq üçün gəlmişəmFutbol
18:43
Bessent: ABŞ çox güman ki, Çinə qarşı 100 faizlik tariflər tətbiq etməyəcəkDigər ölkələr
18:35
Sumqayıtda mənzildə meyit aşkarlanıbHadisə
18:21
Tramp Vaşinqtonda "Mərkəzi Asiya-ABŞ" sammitinin keçirilməsini təklif edirDigər ölkələr
18:08
İsrail Müdafiə Qüvvələri iki gün ərzində altı "Hizbullah" üzvünü zərərsizləşdiribDigər ölkələr
18:07
"Sabah"ın U-12 komandası Türkiyədə beynəlxalq turnirin qalibi olubFutbol
17:52
Premyer Liqa: "Neftçi" qələbə qazanıb, Vensan Abubakar qol müəllifi olubFutbol
17:49