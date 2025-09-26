İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    "Sabah"ın futbolçusu əməliyyat olunub, 6 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 14:32
    Sabahın futbolçusu əməliyyat olunub, 6 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    "Sabah"ın yarımmüdafiəçisi Zinəddin Uld Xaled əməliyyat olunub.

    "Report" xəbər verir ki, fransalı futbolçu ayağın beşinci daraq sümüyünün Jones tip 2 qırığı əməliyyatı keçirib.

    Bakıdakı klinikalardan birində baş tutan əməliyyat uğurla yekunlaşıb. Həkimlərin ilkin rəyinə görə, Xaled təxminən 6 həftə sonra məşqlərə qayıda biləcək.

    Futbol əməliyyat "Sabah" klubu zədə

    Son xəbərlər

    14:39

    İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    14:36

    Fransalı idmançılar Bakıdakı turnirdə qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    14:35

    DİM sədri: Bu il 195 şəhid və qazi övladı ali məktəbə daxil olub

    Elm və təhsil
    14:33

    Ermənistanda daha bir məmur qətl hadisəsi ilə əlaqədar işdən qovulub

    Region
    14:33
    Video

    DİN-in şəxsi heyəti Anım günü ilə bağlı Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    14:32

    "Sabah"ın futbolçusu əməliyyat olunub, 6 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    14:30

    Sırski: Cəbhədə vəziyyəti dəyişmək üçün Ukraynaya müasir dronlara qarşı silahlar lazımdır

    Digər ölkələr
    14:29

    "Ştutqart"ın üzvü UEFA Avropa Liqasında məhsuldar ötürmə verən ilk alman qapıçı olub

    Futbol
    14:26

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti