"Sabah"ın futbolçusu əməliyyat olunub, 6 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq
Futbol
- 26 sentyabr, 2025
- 14:32
"Sabah"ın yarımmüdafiəçisi Zinəddin Uld Xaled əməliyyat olunub.
"Report" xəbər verir ki, fransalı futbolçu ayağın beşinci daraq sümüyünün Jones tip 2 qırığı əməliyyatı keçirib.
Bakıdakı klinikalardan birində baş tutan əməliyyat uğurla yekunlaşıb. Həkimlərin ilkin rəyinə görə, Xaled təxminən 6 həftə sonra məşqlərə qayıda biləcək.
