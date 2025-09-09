İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    "Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 23:00
    Sabah heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    "Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Polşalı sol cinah müdafiəçisi Timoteuş Puxaç bundan sonra Masazır təmsilçisinin uğurları üçün çalışacaq. 26 yaşlı futbolçu Almaniyanın "Holştayn Kil" klubundan 1 illik icarəyə götürülüb.

    Puxaç karyerası ərzində Polşanın "Lex" (2017-2021), "Zaqlebye Sosnovets" (2018), "QKS Katovitse" (2018/2019), Almaniyanın "Union Berlin" (2021-2024), "Holştayn Kil" (2024-2025), "Kayzerslautern" (2023/2024), Türkiyənin "Trabzonspor" (2022), Yunanıstanın "Panatinaikos" (2023) və İngiltərənin "Plimut" (2025) klublarında çıxış edib. Timoteuş Polşanın əsas millisində 15 oyun keçirib.

    "Sabah" klubu Futbol transfer

    Son xəbərlər

    23:36

    Türkiyə Prezidenti Dohaya hücumu qınayıb

    Region
    23:20

    Ukraynaya silah almaq üçün 2,7 milyard dollarlıq vəsait ayrılıb

    Digər ölkələr
    23:19

    Emin Mahmudov: "Azərbaycan millisində ən çox qol vuran futbolçu olduğum üçün xoşbəxtəm"

    Futbol
    23:16

    Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurub

    Hadisə
    23:13

    İran və AEBA yeni əməkdaşlıq şərtləri barədə razılığa gəlib

    Region
    23:05

    Rəsmi Bakı Qətərə hücumdan narahatdır

    Xarici siyasət
    23:00

    "Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    22:44

    Tusk: Polşa Aİ-nin hərbiləşdirmə fondunun ən böyük alıcısı olacaq

    Digər ölkələr
    22:30

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qazandığımız ilk xal yığmaya əlavə ruh verəcək"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti