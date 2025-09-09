"Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib
"Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Polşalı sol cinah müdafiəçisi Timoteuş Puxaç bundan sonra Masazır təmsilçisinin uğurları üçün çalışacaq. 26 yaşlı futbolçu Almaniyanın "Holştayn Kil" klubundan 1 illik icarəyə götürülüb.
Puxaç karyerası ərzində Polşanın "Lex" (2017-2021), "Zaqlebye Sosnovets" (2018), "QKS Katovitse" (2018/2019), Almaniyanın "Union Berlin" (2021-2024), "Holştayn Kil" (2024-2025), "Kayzerslautern" (2023/2024), Türkiyənin "Trabzonspor" (2022), Yunanıstanın "Panatinaikos" (2023) və İngiltərənin "Plimut" (2025) klublarında çıxış edib. Timoteuş Polşanın əsas millisində 15 oyun keçirib.
