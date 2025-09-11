İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 14:12
    Sabah heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    "Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Gənc futbolçu Aaron Maluda Fransanın "Lill" klubundan bir illik icarəyə götürülüb.

    Maluda Fransanın "Lion" klubunun yetirməsidir. 19 yaşlı futbolçu karyerası ərzində "Lill", "Renn" və "Nim" klublarının ikinci və əsas komandalarında oynayıb.

    Qeyd edək ki, vinger Fransanın U-19 millisinin də üzvü olub.

