İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat olub

    Futbol
    • 29 sentyabr, 2025
    • 12:54
    Sabah Futbol Akademiyasında yeni təyinat olub

    "Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat gerçəkləşib.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.

    Gürcüstanlı mütəxəssis Giorgi Minaşvili akademiyanın koordinatoru təyin edilib. 43 yaşlı mütəxəssislə 1+2 illik müqavilə bağlanıb.

    Qeyd edək ki, futbol akademiyasının əvvəlki koordinatoru Adino Mustedanaqiç hazırda "Sabah"ın əvəzedici və U-19 komandasının baş məşqçisidir.

    "Sabah" klubu Futbol Akademiyası təyinatı

    Son xəbərlər

    13:01

    "Ernst & Young": Dünya artıq iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə üzləşir

    Digər
    13:00

    Məhkəmə Saakaşvili ilə bağlı qərar verib, 9 milyon lari büdcəyə qaytarılacaq

    Region
    13:00

    Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Gəncədə MDB ölkələrinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının iclası keçirilib

    Fərdi
    12:55

    Baş nazir gələn ilin büdcə layihələri ilə bağlı qərar imzalayıb

    Daxili siyasət
    12:55

    İspaniya ABŞ-nin İsrailə silah daşıyan gəmilərinə qadağa tətbiq edib

    Digər ölkələr
    12:54

    "Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat olub

    Futbol
    12:53

    Gəncə terrorunda xəsarət alan Bəxtiyar Heydərli: Prezidentimizi görəndə çox həyəcanlandım

    Daxili siyasət
    12:50

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti