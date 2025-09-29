"Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat olub
Futbol
- 29 sentyabr, 2025
- 12:54
"Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat gerçəkləşib.
Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.
Gürcüstanlı mütəxəssis Giorgi Minaşvili akademiyanın koordinatoru təyin edilib. 43 yaşlı mütəxəssislə 1+2 illik müqavilə bağlanıb.
Qeyd edək ki, futbol akademiyasının əvvəlki koordinatoru Adino Mustedanaqiç hazırda "Sabah"ın əvəzedici və U-19 komandasının baş məşqçisidir.
